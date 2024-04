Suchwörter „Taylor Swift Leak“ wurden bei X gesperrt

Die Suche nach den Keywords „Taylor Swift Leak“ wurde im Vorfeld der Veröffentlichung von THE TORTURED POETS DEPARTMENT aus der Suche auf X (früher Twitter) verbannt. Damit reagierte die Social-Media-Plattform offenbar auf eine Flut an Anfragen von Menschen, die das Album vor dem offiziellen Release am 19. April hören wollten.

Clips der angeblichen Tracks von THE TORTURED POETS DEPARTMENT kursierten offenbar bereits in den sozialen Medien. Fans spekulierten, dass die Leaks von einem Cloud-Speicherort stammen, auf dem das Album abgelegt wurde. Swifties reagierten daraufhin schnell und überschwemmten X mit Memes und Witzen, die mit „Taylor Swift Leak“ gekennzeichnet waren. Auch verteidigten viele den Popstar, indem sie jeden beschimpften, der aktiv nach den geleakten Songs suchte. Ob es sich tatsächlich um einen echten Leak handelte oder vielleicht sogar lediglich um KI-generierte Songs, ist bislang nicht klar.

Schon Anfang dieses Jahres hatte die Social-Media-Plattform vorübergehend die Suche nach Taylor Swift blockiert, nachdem explizite, gefälschte KI-generierte Bilder der Sängerin viral gegangen waren und Fans irritierte.

Im Jahr 2014 wurde ihr fünftes Studioalbum 1989 drei Tage vor dem geplanten Veröffentlichungstermin am 27. Oktober 2014 geleakt – die Geheimhaltungsstrategie der Sängerin ging damals nicht ganz auf.

Inzwischen kann man THE TORTURED POETS DEPARTMENT überall hören – auf dem Album macht Taylor Swift auch gemeinsame Sache mit Florence + The Machine und Post Malone zu hören.

Hier ist die komplette Tracklist:

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department (Explicit)

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad (Explicit)

So Long, London

But Daddy I Love Him (Explicit)

Fresh Out The Slammer

Florida!!! (feat. Florence + The Machine) (Explicit)

Guilty As Sin?

Who’s Afraid Of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml (Explicit)

I Can Do It With A Broken Heart (Explicit)

The Smallest Man Who Ever Lived (Explicit)

The Alchemy