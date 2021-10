Alec Baldwin völlig aufgelöst nach tödlichem Set-Unfall

Ein furchtbarer Unfall bewegt Hollywood! Am Set des Westerns „Rust“ in New Mexico soll Alec Baldwin nach ersten Polizeiangaben eine Kamerafrau erschossen und den Regisseur schwer verletzt haben.

Bei der Toten handelt es sich um die Kamerafrau Halyna Hutchins. Der Regisseur Joel Souza kam ins Krankenhaus und musste notversorgt werden.

Inzwischen gibt es auch schon erste Bilder vom Film-Set, die auf Twitter veröffentlicht wurden. Zu sehen ist ein völlig aufgelöster Alec Baldwin.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021