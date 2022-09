Finden wir gut: KeKe will empowern – sich selbst und auch andere. Die Österreicherin möchte, dass sich niemand alleine fühlen muss. Im Gespräch erzählt sie uns außerdem, warum sie weniger ein Idol hat, als vielmehr Leute, die sie mächtig feiert. Darunter: Rosalía und ihre Mutter.

Kiara Hollatko, wie KeKe bürgerlich heißt, hat sich bereits mit Singles wie „Ladies“ und „Alles Gut“ sowie mit Trettmann– und Kummer-Features einen Namen gemacht. Dass die 27-Jährige letztlich zum HipHop gefunden hat, ist aber gar nicht mal so geplant gewesen, wie sie bei All Eyes On ME erklärt. Tatsächlich studierte KeKe sogar Jazz-Gesang und hatte damit eher eine andere Richtung für sich im Sinn. Wie sie letztlich doch zum Rap fand und welche Zusammenarbeit ein echter Traum für sie wäre, erfahrt ihr hier.

All Eyez On ME: mit KeKe

