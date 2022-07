All Eyez On ME mit Yung FSK18: „Auch schlechte Beispiele können gute Vorbilder sein“

Heute auf dem Plan: Yung FSK18 – die Musikerin aus Halle hat im Mai ihr Debütalbum 18PLUS herausgebracht und zeigt damit allen, wie Deutschrap im Jahr 2022 klingen kann. Auf der Platte geht es ums Erwachsenwerden, genauso wie um Sex-Positivity und Selbstempowerment. Im Kurz-Interview erzählt uns Yung FSK18, wie sie zum Rappen gekommen ist, was sie über Vorbilder denkt und erklärt außerdem, dass sie unheimlich gerne mal mit KeKe und Donna Savage Tracks aufnehmen will. Schaut euch unbedingt das Interview mit ihr an!

All Eyez On ME: mit Yung FSK18

WAS IST ALL EYEZ ON ME?

Mit All Eyez On ME wollen wir neuen Rap-Talenten in den sozialen Medien die Chance bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und mit ein bisschen Glück groß rauszubringen. Zugegeben: Auch für uns ist es nicht so leicht, den Überblick zwischen all den Newcomer- und Up-Coming-Acts zu behalten. Gleichzeitig ist es aber für neue Künstler*innen mindestens genauso schwer, sich ohne professionelle Promo im dichten Musikdschungel zu behaupten. Das eine Erfolgsrezept für die Karriere haben wir leider nicht, allerdings die nötige Reichweite, ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen. Denn jede Folge wird auf unseren sozialen Netzwerken zu sehen sein und dort ordentlich beworben.

