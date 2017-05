alt-J lassen Iggy Pop in „In Cold Blood“ die Erlebnisse einer Waldmaus erzählen

alt-J haben ein neues Video gedreht, und das ist, wie schon der Vorgängerclip zu „3WW“, kein gewöhnliches Musikvideo: Der Kurzfilm zu ihrem Song „In Cold Blood“ erzählt vom gefährlichen Leben einer Waldmaus, als Sprecher konnte niemand Geringeres als Iggy Pop gewonnen werden. Regie führte der dänische Regisseur und Fotograf Casper Balsley, gefilmt wurde im Wald Hareskoven nahe Kopenhagen.

Das Video begleitet die kleine Maus, deren Namen wir nicht kennen, auf ihrer Wanderung über Stock, Stein und Gebüsch. Sie wird argwöhnisch von einer Schlange beobachtet, pausiert neben einer Schnecke, putzt sich, genießt die Aussicht, springt dem Tod von der Schippe, entdeckt schließlich Leichenteile, Blut und Bargeld – und macht sich erstmal über die Pommes der Opfer her. Den Rest des von dort an völlig absurden Videos, dessen Titel „In Cold Blood“ Programm ist, schaut Ihr Euch lieber selbst an:

https://www.youtube.com/watch?v=rP0uuI80wuY Video can’t be loaded: alt-J – In Cold Blood (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=rP0uuI80wuY)

„In Cold Blood“ ist die neue Single aus alt-Js drittem Album RELAXER, das am 2. Juni 2017 erscheint.

alt-J auf Deutschland-Tour 2017:

13.06.2017 – Funkhaus, Berlin *AUSVERKAUFT*

23.06.2017 – Hurricane Festival, Scheessel

25.06.2017 – Southside Festival, Neuhausen op Eck