Austin Butler vorübergehend blind: „Ich dachte, ich würde sterben“

Austin Butler über einen Vorfall, bei dem er vorübergehend erblindete und dachte, er würde sterben.

Austin Butler sei auf einer Flugreise zu den Dreharbeiten des 2023 erschienen Films „The Bikeriders“ unterwegs gewesen, als ihn eine schwere Migräne überkam. Der Elvis-Schauspieler leide schon länger darunter, also machte er sich zunächst nicht viele Gedanken. Doch verlor er in diesem besonderen Zwischenfall vorübergehend sein Augenlicht.

In einem Interview mit „Men’s Health“ berichtete er von diesem Schreckmoment. „Ich war total verwirrt und wusste nicht, was los war“, erinnert er sich. Es fühlte sich an, als würde mir das Leben aus dem Körper gesaugt“, erzählte er dem Magazin. „Ich verspürte plötzlich ein euphorisches Gefühl und dachte tatsächlich, ich würde sterben“. Es dauerte wohl mehrere Minuten, bis Butler wieder sehen konnte.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Butler in einer Übergangsphase zwischen zwei anspruchsvollen Projekten. Nach den intensiven Dreharbeiten zu „Elvis“, bei denen er sich über mehrere Monate hinweg körperlich und seelisch auf die Rolle des „King of Rock ’n’ Roll“ vorbereitete, begann er unmittelbar mit den Arbeiten an „The Bikeriders“.

Zunächst führte der Schauspieler den Vorfall also auf Schlafmangel und Stress zurück. Letztlich wirkte der Golden-Globe-Gewinner in den letzten drei Jahren bei ganzen fünf Produktionen mit. Im Anschluss aber habe er weiterhin mit körperlichen und mentalen Beschwerden im Sinne eines Burnouts kämpfen müssen. Doch er ließ sich nicht von seiner Arbeit abhalten.

Karrierehöhepunkt und Dauerstress

Seit 2005 versucht sich der 34-Jährige in Hollywood einen Namen zu machen. Mit seiner Verkörperung des Elvis Presley in Baz Luhrmanns Oscar-nominiertem Biopic nahm seine Karriere als Schauspieler erst richtig Fahrt auf. Dass es da schwerfällt, sich zu schonen, erscheint angesichts der Härte der Branche als logische Konsequenz.

Außer in „The Bikeriders“ war Butler seit seinem kurzzeitigen Erblinden noch in „Dune: Part Two“ an der Seite von Timothée Chalamet und Zendaya zu sehen und spielte die Hauptrolle im Film „Masters of the Mind“, welcher von Tom Hanks und Steven Spielberg für AppleTV+ produziert wurde. Im kommenden Krimi-Thriller „Caught Stealing“ wird er die Hauptrolle des ehemaligen Baseball-Spielers Hank spielen. Derzeit kann man ihn ebenfalls in Ari Asters dunkle Horror-Komödie „Eddington“ an der Seite von Emma Stone, Joaquin Pheonix und Pedro Pascal sehen.