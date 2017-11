Joaquin Phoenix spielt Jesus im Film „Maria Magdalena”

Erst Einzelgänger, ein gescheiterter Rapper, dann Johnny Cash und jetzt Jesus. Joaquin Phoenix ist als Schauspieler so wandelbar wie kaum ein anderer – in Filmen wie „Walk the Line” oder „Her” konnte er bereits glänzen. Jetzt wird er im Film „Maria Magdalena” niemand geringeres als Jesus spielen. Der Regisseur von Filmen wie „Lion– Der lange Weg nach Hause”, Garth Davis, wagt sich damit das erste Mal in religiöse Gefilde. Ob nun Heilige, Sünderin oder Prostituierte–„Maria Magdalena” erzählt die Geschichte einer der umstrittensten Frauen überhaupt.

Die Rolle der Maria Magdalena übernimmt Rooney Mara. Außerdem mit von der Partie: Chiwetel Ejiofor und Tahar Rahim. Der Film startet am 18. März in den deutschen Kinos. Schaut Euch den Trailer hier an.

Joaquin Pheonix spielte zuletzt in „A Beautiful Day” einen Ex-Soldat, der sein Geld damit verdient, Kinder aus den Händen von Entführern zu befreien. Der erste Trailer gab bereits einen verstörenden Einblick. „A Beautiful Day” kommt wie „Maria Magdalena” erst im nächsten Jahr in unsere Kinos. Und zwar am 26. April.