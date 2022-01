„Beavis and Butt-Head“ erhalten Comeback-Film

„Beavis and Butt-Head“ feiern ihr Comeback. Laut Schöpfer Mike Judge soll dies in Form eines Films geschehen, der bald auf dem Streaming-Dienst „Paramount+“ zu sehen sein wird. Ein genaues Datum stehe allerdings noch nicht fest. Es ist das erste neue Material der 90er-MTV-Cartoon-Helden, seit Jahren.

Damals stellte das blödelnde Duo die einzig wahren Metal-Heads auf MTV dar. Das Comeback soll laut Serien-Autor, Produzent und Stimmgeber Mike Judge noch 2022 erfolgen. „Es gibt noch keinen genauen Termin, aber es wird bald sein. Die beiden brauchen noch ein bisschen Zeit, um in Form zu kommen“, schrieb er in einem Twitter-Beitrag. Weiter finden sich in dem Tweet bereits Skizzen der mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Protagonisten, die jedoch nach wie vor unverwechselbar geblieben sind.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn

— Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022