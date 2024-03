Bekannt durch Darth Vader: Michael Culver ist mit 85 Jahren gestorben

Der Schauspieler war unter anderem für seine Rolle in „Das Imperium schlägt zurück“ bekannt.

Der Bühnen- und Leinwandschauspieler Michael Culver ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hatte mehr als 100 Film- und Fernsehauftritte sowie einen umfangreichen Theaterlebenslauf, ist aber Millionen von Zuschauer:innen vor allem durch seinen kurzen Auftritt in „Das Imperium schlägt zurück“ aus der „Star Wars“-Filmreihe bekannt.

In der Szene des 1980er Klassikers wird Culvers Figur des Captain Needa zum tödlichen Opfer von Darth Vader, welcher ihn mit den Worten „Entschuldigung akzeptiert“ und ohne Hilfe seiner Hände, dafür mit Hilfe der „Macht“ zu Tode würgt. „Apology accepted“ wurde dadurch zum bekanntesten Zitat des Sith-Lords.

Außer seiner denkwürdigen Nebenrolle in dem Film trat Michael Culver in Shakespeare-Tragödien, lang laufenden Sitcoms, James-Bond-Filmen und vielen weiteren Projekten auf und hatte in seinen späteren Jahren eine lange Geschichte als Antikriegsaktivist.

Der Tod des Mimen wurde von der Agentur „Alliance Agents“ am Dienstag, den 12. März, mit einer Erklärung in den sozialen Medien veröffentlicht und von seinem Agenten Thomas Bowington bestätigt. Die Agentur machte keine Angaben zur Todesursache, obwohl Bowington sagte, dass der 85-Jährige seit mehreren Jahren an Krebs erkrankt war.

Michael Culver wurde in eine Schauspielerfamilie hineingeboren und wuchs am britischen Theater auf, wo er regelmäßig auf der Bühne des Old-Vic-Theaters stand und in einer Reihe von Shakespeare-Rollen zu sehen war. Schnell wechselte er in die Welt des britischen Fernsehens, wo er in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren unermüdlich arbeitete. Eine Hauptrolle in dem Spionage-Drama „Philby, Burgess und Maclean“ (als Maclean) verschaffte ihm erste Berühmtheit und verhalf ihm zu seiner kleinen Rolle in „Das Imperium schlägt zurück“. In einem Interview aus dem Jahr 2023 im „Making Tracks“-Podcast erinnerte er sich daran, dass er beim Casting „nichts über den Film wusste“ und wunderte sich, dass er aufgrund seiner außerordentlichen Bekanntheit noch mit 80 Jahren danach gefragt wurde.

Culver hinterlässt seine zweite Frau Amanda Ward Culver und seine Kinder Roderic, Sue und Justin Culver.