Ben Kwellers Sohn Dorian Zev ist tot – Familie sammelt Spenden

Der Indiemusiker und Singer-Songwriter Ben Kweller gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sein Sohn Dorian am Montag (27. Februar) im Alter von nur 16 Jahren verstorben ist. Sein Label „The Noise Company“ sprach von einem „tragischen Ereignis“, Kweller schrieb, dass sein Sohn getötet worden sei. „TMZ“ berichtete von einem Autounfall, da seine Mutter bestätigte, dass er in einem Autowrack starb.

„Es kann nicht wahr sein, dass ich das hier schreiben muss, aber ich tue es … Unser Sohn, Dorian Zev Kweller, wurde letzte Nacht ermordet. Er war erst 16, und er war eine wahre Legende. Der Netteste, eine gute Seele, freundlich zu allen. Wenn du ihn gekannt hast, weißt du das. Wir werden nie darüber hinweg kommen, solange wir auf der Erde weilen. Bitte lasst uns dafür sorgen, dass sein Geist durch die Erinnerungen an ihn und seine Musik weiterlebt“, schrieb der 41-Jährige am Dienstag (28. Februar) zu einem Bild seines Sohnes bei Instagram.

Am Donnerstag postete Ben Kweller ein Video von sich und Dorian. Im Text dazu erklärte er, dass dessen Beisetzung am Freitag stattfinde – und dass sie einen „Dorian Zev Kweller Memorial Fund“ gegründet hätten. Mit darüber gesammelten Spenden will Familie Kweller unter anderem eine Art Denkmal für ihren verstorbenen Sohn sowie einen Familienfriedhof auf ihrer Ranch in Dripping Springs, Texas errichten. Auch Familientherapie soll davon bezahlt werden. Spenden für Musik- und Skateboard-Communities seien ebenfalls angedacht.

Dorian war selbst Musiker und nahm mit seinem Vater zusammen Songs auf. Sein erster Auftritt wäre in zwei Wochen gewesen. Ben und Liz Kweller haben mit dem zwölfjährigen Judah einen weiteren Sohn. Im Juli postet der ehemalige Radish-Sänger einen Mitschnitt, bei dem er mit seinen Söhnen Musik macht und singt, während Dorian Gitarre und Judah Schlagzeug spielt.

Am 17. Februar veröffentlichte Kweller die Single „I Have The Power“ im Zusammenhang mit einer Deluxe-Ausgabe seines 2002 erschienenen Debüt-Albums SHA SHA.