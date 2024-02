Beth Gibbons kündigt Solo-Album und Berlin-Konzert an – erster Song hier

Ihre Platte LIVES OUTGROWN erscheint am 17. Mai, in Berlin wird sie am 02. Juni live auftreten.

Beth Gibbons hat ein Solo-Album angekündigt. Der Titel: LIVES OUTGROWN. Die zehn Songs umfassende Platte der Musikerin, die vor allem durch Portishead bekannt ist, kommt am Freitag, den 17. Mai, heraus. Die erste Single-Auskopplung „Floating On A Moment" gibt es jetzt schon zu hören. Das Werk, an dem sie eigenen Angaben zufolge bereits „ein Jahrzehnt" arbeitete, wird die Britin außerdem am 02. Juni 2024 in der Berliner Uber Eats Music Hall (aktuell noch als Verti Music Hall bekannt) live auf die Bühne bringen. Primavera Sound 2024: Pulp, Lana Del Rey, SZA, Vampire Weekend & Beth Gibbons bestätigt „Man muss mutig sein" Für Gibbons ist LIVES OUTGROWN eine sehr persönliche und emotionale Platte, die gleichzeitig auch einen Neuanfang für die 59-Jährige darstellt. In ihren neuen Tracks verarbeitet sie Gedanken rund um Mutterschaft, ihre Ängste (rund um die eigene Sterblichkeit) sowie Abschiede von Freund:innen, Familie sowie ihrem früheren Ich. Zudem versteht sie das Album als ihre Art des Begrüßens eines neuen (Lebens-)Abschnitts. Dazu lässt sie via Pressemitteilung vermelden: „Jetzt, wo ich am anderen Ende angekommen bin, denke ich einfach, dass man mutig sein muss." Einige Einblicke und auch den Titel – nur nicht offiziell als solchen zu der Zeit benannt – hatte Gibbons bereits am 01. Februar via X geteilt. Produziert hat Beth Gibbons ihr Album selbst – gemeinsam mit James Ford und Lee Harris von Talk Talk. Seht hier das Artwork zu LIVES OUTGROWN: Zum bereits veröffentlichten Track „Floating On A Moment" gibt es auch ein Musikclip zu sehen. Musikvideo zu „Floating On A Moment": Beth Gibbons von Portishead gibt Einblicke in neues Solo-Projekt Tracklist von LIVES OUTGROWN: „Tell Me Who You Are Today" „Foating On A Moment" „Burden Of Life" „Lost Changes" „Rewind" „Reaching Out" „Oceans" „For Sale" „Beyond The Sun" „Whispering Love" Beth Gibbons live – beim Primavera Sound Festival und in Berlin Kurz nach der Veröffentlichung ihres Albums performt Gibbons zum einen beim spanischen Primavera Sound Festival (30. Mai bis zum 01. Juni 2024) und zum anderen ist sie am 02. Juni 2024 in der Uber Eats Music Hall (aktuell noch als Verti Music Hall bekannt) im Konzert live zu erleben. Tickets sind aktuell noch nicht im Verkauf.