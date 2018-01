BRIT Awards 2018: Das sind die Nominierten

Am Sonntag wurden die Nominierungen für die BRIT Awards 2018 bekanntgegeben. Unter den Nominierten finden sich neben den unvermeidlichen Ed Sheeran (British Male Solo Artist) und Taylor Swift (International Female Solo Artist) Namen wie Gorillaz, the xx, Björk, Kendrick Lamar und LCD Soundsystem.

Alle Nominierungen im Überblick findet Ihr hier.

Die diesjährigen BRIT Awards werden am 21. Februar 2018 in der O2 Arena in London verliehen. Die Verleihung wird von Jack Whitehall moderiert. Unter anderem sollen die Foo Fighters, Sam Smith, Dua Lipa und Ed Sheeran auftreten.