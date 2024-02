Cat Janice: TikTok-Star stirbt mit 31 Jahren an Krebs

Die Sängerin war vor allem für ihren Hit „Dance You Outta My Head“ bekannt.

Die Singer-Songwriterin Cat Janice ist im Alter von 31 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. Sie hinterlässt einen siebenjährigen Sohn.

Janice‘ Familie gab am Abend des 28. Februar in den sozialen Medien ihren Tod bekannt und teilte mit, dass die Sängerin – mit bürgerlichem Namen Catherine Ipsan – ihrem Krebsleiden erlegen sei, während sie „von ihrer liebevollen Familie umgeben“ war. Ihre Familie fuhr fort: „Wir sind unendlich dankbar für die vielen Liebesbekundungen, die Catherine und unsere Familie in den letzten Monaten erhalten haben. Cat hat mit ihrer Musik ungeahnte Erfolge erzielt und ruht in der Gewissheit, dass sie durch ihre Musik weiterhin für ihren Sohn sorgen wird. Das wäre ohne euch alle nicht möglich gewesen.“

Sie verrieten auch, dass ihre Familie auf Janice‘ Wunsch hin postume Tracks in ihrem Namen veröffentlichen wird, wobei der gesamte Erlös an ihren Nachwuchs gehen soll.

Der Instagram-Post zum Tod von Cat Janice:

Bei dem TikTok-Star wurde eine seltene Krebsart diagnostiziert, nachdem sie im März 2022 einen Knoten in ihrem Nacken bemerkt hatte. Im Juli 2022 hatte sie sich einer Operation, Chemotherapie und Bestrahlung unterzogen und wurde für krebsfrei erklärt. 2023 teilte Janice auf TikTok jedoch mit, dass der Krebs zurückgekehrt sei und kündigte im Januar 2024 an, dass sie sich in ein Hospiz begeben habe.

Ihr viraler Hit „Dance You Outta My Head“, den sie am 19. Januar veröffentlichte, führte die TikTok-„Billboard Top 50“ an. Gleichzeitig erreichte der Song die Top 10 der „Billboard Hot Dance/Electronic Songs“. Zur Veröffentlichung schrieb Janice auf TikTok: „Ich möchte, dass mein letztes Lied Freude und Spaß bringt! Das ist alles, was ich während meines Kampfes mit dem Krebs jemals wollte. Bitte, bitte teilt es, ich muss es [Loren] überlassen“.