Confidence Man: Noel Gallagher und The Edge auf neuer Platte vertreten

Die Sängerin Janet Planet hat kundgetan, dass sowohl Noel Gallagher, als auch U2-Gitarrist The Edge auf dem neuen Album ihres Duos Confidence Man zu hören sein werden. Das bestätigte die australische Musikerin gegenüber dem „New Musical Express“: „Noel und The Edge sind tatsächlich beide irgendwo auf der Platte versteckt“, so Planet, und weiter: „Ich darf darüber nicht sprechen. Ihr müsst in den YouTube-Kommentaren recherchieren.“ Am 1. April erscheint das zweite Studioalbum der Band namens TILT. Schon länger wurde gemunkelt, dass The Edge darauf vertreten sein wird, indem er ein Tamburin-Spiel beigesteuert hat.

Party mündete im Nachbarschaftsstreit – und in Kollaboration?

Die musikalische Zusammenarbeit war wohl nicht das erste Aufeinandertreffen der drei Künstler: Bereits im Jahre 2019 berichtete Noel Gallagher gegenüber „BBC Radio 1“ von einer Party, die er gemeinsam mit The Edge und Confidence Man besuchte hatte. Im Zuge jener Feier hätte es von Seiten der Nachbarn Beschwerden über den Lärmpegel auf der Party gegeben. Schließlich sprang Gallagher nach eigener Aussage für die Gastgeber Confidence Man in die Bresche – und stritt sich mit den Nachbarn.

Janet Planet: „Noel schreibt mir immer noch ständig Nachrichten.“

In dem eingangs erwähnten NME-Interview sprach Planet derweil darüber, dass Gallagher die Band als Support für eine Reihe von Sommertourdaten in Großbritannien engagiert hat. Dabei kam auch ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass der Brite ihrer Indietronica-Band auf dem altehrwürdigen Glastonbury-Festival die Bühne bereitet: „Ich drücke die Daumen, dass Noel uns auf der Bühne vorstellt“, sagte sie und fügte hinzu: „Noel schreibt mir immer noch ständig Nachrichten. Neulich schickte er mir: ‚Ihr unterstützt mich bei all meinen Shows! Ich kann es nicht erwarten, mit euch abzuhängen!‘ Ich dachte: ‚Oh nein – ich werde mich so betrinken und mich blamieren‘“, so die Musikerin.

Eins, zwei, drei … TILT

Anfang des Monats (8. März) haben Confidence Man anlässlich des Internationalen Frauentags eine neue Single namens „Woman“ veröffentlicht. Das Stück ist der Eröffnungstrack von TILT und folgt auf die zuvor erschienenen Auskopplungen „Feels Like A Different Thing“ und „Holiday“.