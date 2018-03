Neuer „Deadpool 2“-Trailer: Ein Darsteller sorgt für die große Überraschung

Im Mai startet Ryan Reynolds wieder als Deadpool in den Kinos. Sein Gegenspieler wird Josh Brolin.

2016 wurde „Deadpool“ mit Ryan Reynolds zum Überraschungserfolg des Jahres. Obwohl der Film in den USA das harte R-Rating bekam und auch in Deutschland erst ab 16 Jahren zugänglich war, sammelte der Superheld nahezu 800 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. „Deadpool“ war ein Herzensprojekt von Reynolds, er selbst hat Test-Footage geleaked, damit die positiven Reaktionen im Internet das Studio Fox dazu zwangen, den Film letztendlich zu produzieren. Nach dem Erfolg des Films war klar, dass bald ein Nachfolger kommt. Nur wann genau, das war lange Zeit offen. Ein erstes Poster zeigte die Figuren des Films beim Thanksgiving-Dinner, was einen…