Denzel Curry veröffentlicht neue Single „Zatoichi“ gemeinsam mit Slowthai

Denzel Curry droppt ein neues Musikvideo zum Track „Zatoichi (feat. Slowthai)“. Es ist die zweite Singleauskopplung aus seinem noch unreleasten Album MELT MY EYEZ SEE YOUR FUTURE. Die Produktion des Videos wirkt wieder einmal immens hochwertig und die Kulisse filmreif. Seht und hört Curry jetzt bei einem von den Samurai inspirierten Kampftraining in einer der Dschungel Asiens zu:

In seinen einfallsreichen Videos schlüpft der Rapper gerne in andere Rollen. Die Single „Zatoichi“ verknüpft Rap mit einer filmreifen asiatischen Ästhetik. Die Lyrics dazu sind sozialkritisch und gleichzeitig sehr persönlich. Für „Zatoichi“ liefert der britische Rapper Slowthai erste musikalische Unterstützung. Beide Rapper hatten schon einmal für Currys Single „Psycho“ zusammengearbeitet. Der im Jahr 1994 geborenen Slowthai ist nur ein Jahr älter als Curry und wird dem britischen Grime zugeordnet. Ein Musikstil der aus Dubstep und dem UK Garage entsprungen ist. Slowthais Debütalbum NOTHING GREAT ABOUT BRITAIN erschien 2019.

Curry kann auf die Zusammenarbeit mit Glass Animals und Flying Lotus zurückblicken sowie den kanadischen Rapper Drake zu seinen Fans zählen. Wie bereits im Albumtrailer seiner neuen Platte angekündigt, hat er sich eine lange Liste an Featureacts herangezogen. Neben Slowthai sollen T-Pain, 6lack, Rico Nasty, Buzzy Lee, Thundercat, J.I.D., Robert Glasper, JPEGMAFIA und Kenny Beats mit von der Partie sein. MELT MY EYEZ SEE YOUR FUTURE wird das sechste Studioalbum des Rappers sein.

Über dieses sagte Curry: „Ich mag traditionellen HipHop, ich mag Drum & Bass, ich mag Trap, ich mag Poesie. Also wird vieles davon in dieses Album einfließen, einschließlich Jazz und vieler Genres, mit denen ich im Haus meiner Eltern aufgewachsen bin. Dieses Album besteht aus allem, was ich Euch auf TA13OO oder IMPERIAL nicht geben konnte, weil ich Probleme mit Depressionen und Wut hatte.“ Ein Release-Datum bleibt weiterhin unbekannt.

