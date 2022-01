Denzel Curry: Hört und seht hier seine neue Single „Walkin“

Der aus Florida stammende US-Rapper Denzel Curry hat am Montag seine neue Single ,,Walkin“ veröffentlicht. Es ist die erste Auskopplung aus seinem angekündigten Album MELT MY EYEZ SEE YOUR FUTURE. Seht hier das dazugehörige Video.

Der Clip zur Single „Walkin“ zeigt Curry als eine Art einsamen Ranger durch Stadt und Wüste ziehen. Währenddessen gibt der Rapper Einblicke in seine Gefühlswelten und Erlebnisse der nur schwer zu ertragenden gesellschaftlichen Realität. Der Track selbst ist stilistisch durch mehrere Variationen seines Flows geprägt – im Bild getragen durch eine Szenerie irgendwo zwischen „Star Wars“ und Western.

Curry deutete bereits am 5. Januar in einem Albumtrailer namens ,,Melt My Eyez“ auf sein neues Album hin. Ein offizielles Release-Datum für die im Frühjahr erscheinende Platte hat der Rapper ist noch nicht bekannt. Dafür Teil der Gästeliste: T-Pain, Slowthai, 6lack, Rico Nasty, Buzzy Lee, Thundercat, J.I.D., Robert Glasper, JPEGMAFIA und Kenny Beats sollen mit von der Partie sein.

Die Anfänge des 26-jährigen Currys liegen in Miami, wo er durch seine Familie bereits sehr früh einen Zugang zur Musik fand. Daraufhin prägten mehrere Schicksalsschläge das musikalischen Dasein des Künstlers. MELT MY EYEZ SEE YOUR FUTURE ist das sechste Studioalbum seiner bisherigen Karriere. Für die Musikverkäufe einiger seiner Singles erhielt Curry bereits in den USA Auszeichnungen in Form von Gold und Platin. Im Mai soll Denzel Curry für vier Konzerte in Berlin, Frankfurt, München und Hannover nach Deutschland kommen.