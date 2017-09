Der erste Trailer zum dritten „Fifty Shades of Grey“-Film ist da

Wir wissen was Ihr jetzt denkt: Lief nicht gerade erst „Fifty Shades Darker“ im Kino? Richtig, im Februar lief „Fifty Shades Darker“ an und beendete den Hype um die SM-Lovestory ein wenig. Denn der zweite Teil der E.L. James-Verfilmung war lieblos verfilmt, gespickt mit unerträglichen Dialogen und Schauspielern, die sich in ihren Rollen sichtlich unwohl fühlten. 380 Millionen Dollar hat der Film trotzdem eingespielt, deshalb wird nun besonders schnell der Abschluss der Trilogie nachgeschoben.

„Fifty Shades of Grey 3 – Befreite Lust“ heißt der dritte und letzte Teil der Reihe, im Mittelpunkt wird die Hochzeit von Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steele (Dakota Johnson) stehen. Und natürlich ganz viel kinky Sexkrams. Am 8. Februar 2018 startet der Film im Kino, dann haben wir es hinter uns gebracht. Den Trailer könnt Ihr Euch hier anschauen: