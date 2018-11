„Der letzte Tango in Paris“: Regisseur Bernardo Bertolucci ist tot

Italienische Medien berichten am Montagmorgen, dass Bernardo Bertolucci im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Der in Parma geborene Filmemacher wurde durch „Vor der Revolution“ und „Der große Irrtum“ bekannt. Seinen letzten Film „Ich und du“ drehte er vor 6 Jahren.

Neun Oscars gewann sein Film „Der letzte Kaiser“ im Jahr 1988, Bertolucci wurde für die Beste Regie ausgezeichnet, der Film an sich wurde als bester des Jahres gewürdigt. Zu seinen weiteren Werken gehören „Himmel über der Wüste“ sowie „Der letzte Tango in Paris“. Letzterer gilt als einer der umstrittensten Filme überhaupt, erst 2016 entstand abermals eine Debatte um das Drama aus dem Jahr 1972. Eine Filmszene aus dem Film wurde abermals öffentlich diskutiert, nicht wenige Menschen sind nämlich der Ansicht, dass Bertolucci und sein Hauptdarsteller beim Dreh einer harten Sexszene die Grenze zum Missbrauch überschritten haben.

Denn in der berühmten „Butter Szene“ aus dem Erotikdrama „Der letzte Tango in Paris“ stürzt sich ein sexuell aufgeladener Marlon Brando auf die 19 Jahre junge Schauspielerin Maria Schneider. Er simuliert zwar nur eine Penetration, als Gleitmittel verwendet er allerdings tatsächlich Butter. Schneiders Demütigung und Gegenwehr wirkt in der Szene wohl auch deshalb so authentisch, weil sie nicht über den genauen Ablauf informiert war.

Regisseur Bernardo Bertolucci erzählte 2013 in einem Fernsehinterview, dass die „Butter als Gleitmittel“-Idee aufkam, als er gemeinsam mit Brando frühstückte. Im Drehbuch stand das Detail nicht. Im selben Interview betont der Regisseur dann, dass er damals nicht Schneiders Reaktion als Schauspielerin, sondern als Frau einfangen wollte. Zwar gehen die Meinungen in Bezug auf die damaligen Methoden beim Dreh auseinander, Bertolucci bleibt aber eben auch wegen dieser Kontroverse und nicht nur durch seine Filme in Erinnerung.