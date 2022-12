Jeden Monat neu: unsere neue große Musikexpress Playlist zum Streamen!

Zu jeder Ausgabe gibt es eine neu kuratierte Playlist mit den Song-Empfehlungen der ME-Redaktion. Hier könnt ihr parallel zum Lesen gleich mal reinhören in die Musik, von der wir euch im Heft erzählen.

Für die Leser*innen, die nicht auf unsere exklusive Heft-CD verzichten wollen, wird sie weiterhin im ME-Abo (das übrigens jederzeit kündbar ist) erhältlich sein.

WEYES BLOOD – Grapevine (Radio Edit)

Musik, die die Seele streichelt und trotzdem brutal ehrlich ist: Die Songwriterin singt in supergeschmeidigen Folksongs über das (Gefühls-)Chaos unserer Gegenwart. Das beste Gegenmittel gegen Entfremdung und den dunklen Sog der Algorithmen.

JOHN MOODS – Such A Thrill

Romantik ohne Kitsch: Der Indie-Pop des deutsch-polnischen Wahlberliners ist herrlich wehmütig und nachdenklich und segelt auf den warmen Wellen des 80er-Soft- Rock. Musik, die einen weich umhüllt – als Schutzschild gegen den Zynismus.

NINA HAGEN –16 Tons

Die deutsche Punkrock-Godmother ist zurück und holt einen alten amerikanischen Folk-Klassiker ins Jahr 2022. Mit ihrer unverwechselbaren, tief-vibrierenden Stimme und wüstentrockenen E-Gitarren verleiht sie der Bergarbeiter-Sozialkritik Gewicht.

GHOST CAR – Selfish, Spoiled

The girls are (not) alright. The girls are angry. Das Quartett aus London macht lauten, bunten Garage Punk mit einer Portion Glam, viel politischem Bewusstsein und dem Herzen am richtigen Fleck.

LEFTOVERS – Gesichter

Teenage Angst im Jahr 2022: Das Debütalbum der Wiener Band heißt programmatisch KRACH, ist aber viel mehr: der Beweis nämlich, wie mitreißend und poetisch Punkrock in digitalen Zeiten sein kann.

TOM LIWA – Live In New York

Tom Liwa ist Sänger und Liedermacher, vor allem aber Geschichtenerzähler. Die Songs seiner neuen Platte sind wie vertonte Kurzgeschichten. Worte und Gedankenströme verwoben mit Blues und Folk.

Und noch viele mehr…

Viel Spaß beim Hören!