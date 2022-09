Jeden Monat neu: unsere neue große Musikexpress Playlist zum Streamen!

Zu jeder Ausgabe gibt es eine neu kuratierte Playlist mit den Song-Empfehlungen der ME-Redaktion. Hier könnt ihr parallel zum Lesen gleich mal reinhören in die Musik, von der wir euch im Heft erzählen.

Für die Leser*innen, die nicht auf unsere exklusive Heft-CD verzichten wollen, wird sie weiterhin im ME-Abo (das übrigens jederzeit kündbar ist) erhältlich sein.

Auf der Mai-Playlist gibt es diesmal Musik von:

FONTAINES D.C.

Die Musik der irischen Postpunk-Band ist intensiver als je zuvor: „I Love You“ ist ein brodelnder, politischer Song, in dem Frontmann Grian Chatten seiner inneren Zerrissenheit zwischen Liebe und Enttäuschung über sein Heimatland Luft macht.

WARPAINT

Die vier Kalifornierinnen haben ihren Art-Rock auf der vierten Platten etwas von Lethargie und Wüstenstaub befreit. „Stevie“ ist eine R’n’B-Ballade für Existenzialisten: gefühlig und trotzdem akustisch hochkonzentriert.

LUCIUS

Album: SECOND NATURE / Story S. 15, Albumkritik ME 04/22

Das New Yorker Duo hat eine tolle Indie-Disco-Platte gemacht, die uns mit einer Mischung aus Euphorie und dem richtigen Maß an Melancholie durch die Dunkelheit bringt. Bei „Dance Around It” assistieren die Special Guests Brandi Carlile & Sheryl Crow.

CHRIS IMLER

Der Berliner Undergroundtrommler lotet auf seiner dritten Solo-Platte unter-

schiedlichste Rhythmen aus: mal mit technoiden Computerbeats, mal mit Schlag- zeug, aber immer mit viel Humor und fantasievoll hingeworfenen Satzfetzen.

GIRLPOOL

Aus dem Lo-Fi-Projekt der beiden Schulfreund*innen Avery Tucker und Harmony

Tividad ist längt schillernder Indie-Pop geworden – immer noch aber mit einer ordentlichen Schippe Post-Grunge-Bodenhaftung und poetischer Neugier.

DANA GAVANSKI

Fast wäre Dana Gavanski während der Pandemie ihre Stimme abhanden-

gekommen. In den melancholischen, hypnotischen Indie-Popsongs ihrer neuen Platte hat die serbisch-kanadische Musikerin sie neu gefunden.

Viel Spaß beim Hören!