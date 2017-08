Disney plant eigenen Streaming-Dienst und beendet Partnerschaft mit Netflix

Vor zwei Jahren sicherte sich Netflix in den USA und dem Rest der Welt die Marktführung im Streaming-Bereich durch einen besonderen Deal mit Disney. Zwischen den Entertainment-Riesen wurde vereinbart, dass Disney-Filme direkt zum Heimkino-Start bei Netflix landen, in Einzelfällen auch früher. In den USA bedeutete der Deal für Netflix die Rechte an „Star Wars“, den Marvel-Filmen und den Zeichentrickklassikern von Disney. Auch im deutschen Netflix-Programm profitierten die Nutzer von dem US-Deal. Etwa durch viele Pixar-Filme und die bereits erwähnten Zeichentrickfilme. Die Partnerschaft von Disney und Netflix wird nun aber überraschend beendet.

Disney hat angekündigt, eine eigene Streaming-Plattform etablieren zu wollen. Aus diesem Grund endet die exklusive Belieferung von Netflix im Jahr 2019. Disney möchte laut verschiedener Berichte Anteile an dem Streaming-Dienst BAMTech kaufen und online ein Abo für Filme und Serien anbieten. Nur ausgewählte Disney-Filme werden ab 2019 noch bei Netflix laufen.

Die Nachricht kommt vor allem deshalb überraschend, weil Disney und Netflix in den vergangenen Jahren eine enge Partnerschaft entwickelt haben, die bereits zu wilden Spekulationen geführt hat: So soll Netflix-CEO Reed Hastings bereits als Nachfolger von Disney-Chef Bob Iger festgestanden haben. Auch eine Übernahme des Streaming-Dienstes von Disney stand schon im Raum.