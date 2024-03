Sean Lennon will Emma Stone als John Lennon in „Beatles“-Filmen sehen

„Ich hoffe, dass Emma Stone die Rolle in Betracht zieht“, erklärte John Lennons Sohn in einem Interview.

Sean Ono Lennon äußerte sich im Gespräch mit „Variety“ bei den diesjährigen Oscars zu den kommenden „Beatles“-Filmen von Regisseur Sam Mendes. Für die Rolle seines Vaters John Lennon hat er eine ganz bestimmte Person im Sinn.

Mendes plant, vier Filme zu drehen, die jeweils aus der Sicht eines anderen Mitglieds erzählt werden. „Das ist das Minimum, das man braucht, um die epische Geschichte der Beatles zu erzählen. Man braucht vier Filme“, sagte Lennon dazu.

Zu der Besetzung seines Vaters scherzte der Musiker: „Ich hoffe, dass Emma Stone die Rolle in Betracht zieht, weil sie in ‚Poor Things‘ so gute Arbeit geleistet hat. Ich denke, wenn man das als Schauspieler erreicht, ist der nächste Schritt, es wirklich zu versuchen und John Lennon zu sein.“

Lennon äußerte sich jedoch danach zu den Schwierigkeiten, ein Werk über eine so bekannte Persönlichkeit wie seinen Vater zu drehen. „Ich glaube, bei jemandem, der so berühmt ist wie mein Vater, ist es sehr schwer, einen solchen Film zu drehen. Es gab schon einige sehr erfolgreiche Biopics über Musikschaffende. ‚La Vie en Rose‘ war unglaublich. ‚Ray‘ war unglaublich. Man kann es schaffen und ich denke, wir werden gute Arbeit leisten, also freue ich mich drauf“, erklärte er.

Auf die Frage nach seiner Beteiligung an dem Film sagte Sean Lennon mit einem Augenzwinkern: „Ich bin der Kameramann. Ich bin der Grip. Und ich kümmere mich auch um das Catering, was man nicht erwarten würde, aber ich werde kochen bis zum Umfallen.“ Er witzelte auch, dass er seine Mutter selbstredend Yoko Ono spielen würde.

Der von Lennon produzierte Kurzfilm „War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko“ gewann den Oscar in der Kategorie „Best Animated Short Film“. Zu dem Werk äußerte er sich folgendermaßen: „Es ist wirklich surreal, denn wir haben den Film nur gemacht, um meine Eltern und den Song, den sie geschrieben haben, zu ehren und zu würdigen. Wir hätten nie gedacht, dass er nominiert werden würde und dass wir hier sein würden.“