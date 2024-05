Ganz Dresden hörte Rammstein – ob die Einwohner wollten oder nicht

Die beiden Rammstein-Konzerte in Dresden sorgten für einige Lärmbeschwerden.

Rammstein spielen auf ihrer Europatour vier Shows in Dresden. Zwei der Konzerte hat die Band bereits absolviert. Am Mittwoch und am Donnerstag (15. und 16. Mai) hat die Gruppe nicht nur die Flutrinne Dresden beschallt, sondern, wie es scheint, auch gleich die ganze Stadt.

Ordnungsamt erhält Beschwerden über Rammstein

Wie es scheint, wurde der 24-Song-Reigen nicht nur den insgesamt 100.000 Fans dargeboten, sondern gleich mehreren Stadtteilen in Dresden. Rammstein sind für ihren lauten Sound bekannt. Isolierung durch Wände gab es bei der Open-Air-Veranstaltung natürlich nicht. Das Ordnungsamt hat wegen des Konzerts mehrere Anrufe von Anwohner:innen bekommen. Die meisten Beschwerden erreichte das Amt aus den angrenzenden Bezirken Mickten und Übigau. Doch die Musik soll auch in Radebeul (6,2 Kilometer entfernt) und Boxdorf (7,1 Kilometer entfernt) zu hören gewesen sein.

Die Anwohner:innen riefen allerdings vergebens beim Ordnungsamt an. Denn Rammstein spielten zwar laut, hielten sich jedoch an die Regeln. „Die gemessenen Werte entsprechen denen der Schallimmissionsprognose oder liegen teilweise darunter“, berichtet die Stadtverwaltung gegenüber „t-online“. Für die Messungen sei der Veranstalter selbst zuständig.

Tiere durch Rammstein-Shows bedroht

Nicht nur die Anwohner:innen fühlten sich durch das Open-Air-Spektakel gestört. Auch bedrohte Tierarten sollen durch das Konzert beeinträchtigt worden sein. Neben dem Lärm könnten manche Tiere auch durch die Licht- und Feuershow Rammsteins in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Diese Eindrücke können bei Vögeln und Säugetieren Fluchtreaktionen hervorrufen und die Orientierung sowie die Kommunikation der Tiere beeinträchtigen.

„Das alles fällt besonders schwer ins Gewicht, wenn die Konzerte so wie aktuell in der Brutzeit der Vögel stattfinden“, so Jenny Förster vom Dresdner BUND. Genaue Daten hat Dresden jedoch nicht erfasst.

Dresden bekommt noch zwei Tage Beschallung

Am Freitag (17. Mai) dürfen sowohl Rammstein als auch die Dresdner:innen und die brütenden Vögel ganz in Ruhe ihren Abend verbringen. Doch am Samstag (18. Mai) und Sonntag (19. Mai) wird es wieder laut. Die Band gibt zwei weitere Shows in der Flutrinne. Danach tourt die Gruppe weiter in Europa, bis sie im Juli nach Frankfurt und Gelsenkirchen kommt.

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der Tour:

11. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

12. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

13. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

26. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

27. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

29. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

30. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

31. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)