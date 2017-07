Eskapismus, Shit und Hippies: Das sind die Neuerscheinungen dieser Woche

Schon letzte Woche haben wir Euch mit der Rezension zu Arcade Fires neuem Album EVERYTHING NOW beglückt, diese Woche könnt ihr es nun auch offiziell kaufen. Und es ist natürlich ohne Frage unser Album der Woche. Ansonsten gilt für diese 30. Kalenderwoche: Bunter könnte die Mischung nicht sein. Zwanie Jonson entführt uns an die Westcoast, mit Zervas & Pepper reisen wir zu den Hippies in die 60er und es gibt viel Experimentelles zu entdecken. Und Katie von Schleicher zeigt uns, dass ihre SHITTY HITS, gar nichts so shitty sind. Neugierig geworden? Na, dann: Nichts wie ran an die Reviews!

Album der Woche: Arcade Fire – EVERYTHING NOW

Und auch diese Platten sind am 28. Juli 2017 erschienen:

Welche neuen Alben 2017 außerdem erschienen oder erscheinen werden? Die hier: