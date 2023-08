Feine Sahne Fischfilet kündigen Tour für Dezember 2023 an

Am 7. Dezember geht die Tour in Hannover los. Der Vorverkauf startet am 25. August.

Die Berliner Wuhlheide füllten sie mit über 11.000 Fans. Weitere 9.000 Anhänger:innen bebten auf ihrem Konzert in Hamburg am Freitag, den 18. August. Rekordzahlen für Feine Sahne Fischfilet. Kurz gesagt: Der Sommer war für die Band aus Mecklenburg-Vorpommern ein voller Erfolg. Nun gehen sie im Dezember erneut auf Tour – zehn Termine hat die Gruppe angekündigt. Los geht es am 7. Dezember in Hannover und beendet wird die Live-Tournee dann am 21. Dezember in der Rostocker Stadthalle.

Ihr Album ALLES GLÄNZT erschien im Mai diesen Jahres. In Songs wie „Wenn’s morgen vorbei ist“ thematisiert die Band mit viel Authentizität die Ambivalenzen des Lebens. Diese Aufrichtigkeit brachte Feine Sahne Fischfilet auch schon den dritten Platz der Album-Charts ein.

Wer die Bühnenpräsenz der fünfköpfigen Band im Winter live erleben will, begibt sich lieber schon mal in die Startlöcher: Am Freitag (25. August) beginnt der Vorverkauf der Tour „Weil’s jeden Tag brennt“.

Feine Sahne Fischfilet live im Dezember 2023 – alle Termine im Überblick