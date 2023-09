Feine Sahne Fischfilet kündigen Zusatzkonzert in Leipzig an

Der Vorverkauf für die Leipzig-Zusatzshow starte am 7. September. Alle Infos gibt's hier.

Im Dezember 2023 gehen Feine Sahne Fischfilet auf ihre „Weil’s jeden Tag brennt“-Tournee. In zehn Städten bekommt man die Band aus Mecklenburg-Vorpommern live zu sehen. Nach nur einer Woche war ihr Konzert in Leipzig, was am 16. Dezember stattfinden soll, bereits ausverkauft. Feine Sahne Fischfilet reagieren umgehend auf die hohe Nachfrage und haben nun eine Zusatzshow für den 18. Dezember organisiert.

„Wir hatten überlegt, ob wir das Konzert hochverlegen, da sich so viele beschweren, dass sie keine Karten mehr bekommen haben. Aber wisst ihr was: Nee, wir bleiben im geilen Haus Auensee und spielen einfach noch eine zweite Show“, schreibt die Gruppe unter ihrem Social-Media-Post. Der Vorverkauf startet am 7. September um 10 Uhr via Eventim und Tix for Gigs.

Im Mai diesen Jahres veröffentlichten Feine Sahne Fischfilet ihre Platte ALLES GLÄNZT. Das vierte Studioalbum der Band schaffte es auf den dritten Platz der Album-Charts.

Feine Sahne Fischfilet live im Dezember 2023 – alle Termine im Überblick: