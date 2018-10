Foo Fighters covern mit 10-Jährigem Metallicas „Enter Sandman“

Und immer wenn man denkt, die Foo Fighters hätten nun wirklich jeden Typ von Fan auf die Bühne geholt, den man so auf die Bühne holen kann, überraschen sie erneut. Diesmal in Kansas City, Missouri.

Auch interessant Videos: Nirvana haben am Wochenende tatsächlich eine Live-Reunion gefeiert (ohne Kurt Cobain, versteht sich) Dort spielten die Foo Fighters, eine Woche nach ihrem „Cal Jam“-Festival, eine weitere Show ihrer laufenden „CONCRETE AND GOLD“-Tour. Inmitten des Konzerts holte Dave Grohl einen 10-jährigen Jungen auf die Bühne. Der hieß Collier und antwortete auf Grohls Frage, ob er denn Gitarre spielen könne: „Ich kenne ein paar Metallica-Songs.“ GEsagt, getan: Ein paar Sekunden später legte der Knirps mit dem legendäre „Enter Sandman“-Riff los. Grohl am Mikro, Taylor Hawkins an den Drums und Nate Mendel am Bass stiegen ein – und konnten kaum glauben, dass Collier danach noch „Welcome Home (Sanitarium)“ anstimmte. „Du kannst mehr Metallica-Songs spielen als wir!“, sagte Grohl, schenkte Collier zum Abschied gar eine Gitarre und warnte ihn, während der zu seiner Mutter zurück lief: „Wenn ich das Teil auf eBay sehe, dann finde ich Dich, Collier!“

Seht hier die von einem anderen Fan mitgefilmte Einlage:

Im September sangen die Foo Fighters „Under Pressure“ mit zwei Teenagerinnen, in Nashville trommelte im Mai ein Achtjähriger mit ihnen und wollte gar nicht mehr gehen. Auch seine eigenen Kinder lädt Grohl immer wieder mal auf die Bühne, zuletzt in Beverly Hills.

Das aktuelle und insgesamt neunte Album der Foo Fighters heißt CONCRETE AND GOLD und ist im September 2017 erschienen. Im selben Monat traten sie beim Lollapalooza Berlin auf, ihr einziges Deutschlandkonzert 2018 fand im Juni in Hamburg statt. 2019 werden die Foo Fighters – neben The Cure, Mumford & Sons und Die Toten Hosen – als Headliner bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside auftreten.