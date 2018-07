Welche Weltstar verdient das meiste Geld? Diese Frage beantwortet jedes Jahr das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“. So auch dieses Jahr: Wie das Magazin berichtet, soll der reichste „Celebrity“ der vergangenen zwölf Monate der Profiboxer Floyd Mayweather Jr. sein. Der US-Amerikaner soll in diesem Zeitraum rund 285 Millionen US-Dollar demnach 46 Millionen US-Dollar mehr als der zweitplatzierte George Clooney (239 Mio.) verdient haben. Die höchstplatzierten Musiker in dieser Liste sind U2, die als gesamte Band auf dem sechsten Platz stehen: Bono und Co. machten in diesem Jahr ca. 118 Mio. US Dollar. Im weiteren Verlauf der Liste zeigt sich: Die meisten genannten Acts tourten in den vergangenen Monaten um die Welt und verdienten auch deshalb mehr als andere Superstars, die gerade nicht live unterwegs sind oder waren.

Hier die Liste der bestbezahlten Musikerinnen und Musiker 2018 im Überblick:

1. U2 – $118 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=m5OuWiW434M Video can’t be loaded: U2 – Sunday Bloody Sunday (Live) (https://www.youtube.com/watch?v=m5OuWiW434M)

2. Coldplay – $115.5 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=YykjpeuMNEk Video can’t be loaded: Coldplay – Hymn For The Weekend (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=YykjpeuMNEk)

3. Ed Sheeran – $110 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=iWZmdoY1aTE Video can’t be loaded: Ed Sheeran – Happier (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=iWZmdoY1aTE)

4. Bruno Mars – $100 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=LsoLEjrDogU Video can’t be loaded: Bruno Mars – Finesse (Remix) [Feat. Cardi B] [Official Video] (https://www.youtube.com/watch?v=LsoLEjrDogU)

5. Katy Perry – $83 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=iGk5fR-t5AU Video can’t be loaded: Katy Perry – Swish Swish (Official) ft. Nicki Minaj (https://www.youtube.com/watch?v=iGk5fR-t5AU)

6. Taylor Swift – $80 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=tCXGJQYZ9JA Video can’t be loaded: Taylor Swift – Delicate (https://www.youtube.com/watch?v=tCXGJQYZ9JA)

7. Jay-Z – $76.5 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=RM7lw0Ovzq0 Video can’t be loaded: JAY-Z – The Story of O.J. (https://www.youtube.com/watch?v=RM7lw0Ovzq0)

8. Guns N’Roses – $71 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=FcJfZ9jjwrY Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – Move To The City (Lyric Video) (https://www.youtube.com/watch?v=FcJfZ9jjwrY)

9. Roger Waters – $68 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=iSl1kmQMG2E Video can’t be loaded: Roger Waters – Wait for Her (https://www.youtube.com/watch?v=iSl1kmQMG2E)

10. Sean Combs – $64 Mio.

https://www.youtube.com/watch?v=k-ImCpNqbJw Video can’t be loaded: Diddy – Dirty Money – Coming Home ft. Skylar Grey (https://www.youtube.com/watch?v=k-ImCpNqbJw)

Folgt uns auf Facebook!