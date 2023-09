„Hackney Diamonds“-Pop-up-Bus-Tour: Was Stones-Fans wissen müssen

Auf der HACKNEY DIAMONDS Pop Up Bus-Tour wird es exklusive Produkte und einen Listening-Room geben.

Die Rolling Stones haben mit HACKNEY DIAMONDS ihr erstes neues Studioalbum seit 18 Jahren angekündigt. Veröffentlicht wird es am 20. Oktober, doch schon kurz vorher haben Fans Gelegenheit, den Release ausgiebig zu zelebrieren und sich die Wartezeit mit Merch zu versüßen.

„Besuche den The Rolling Stones Tourbus und tauche ein in die Welt von HACKNEY DIAMONDS! Höre das neue Album in Dolby Atmos, genieße einen Drink an der Bar im eigenen Bus-Pub und kaufe dir exklusiven Merch sowie limitierte Albumformate – ausschließlich erhältlich am Bus und in den stationären Pop-Up Stores!“, heißt es auf der Webseite zur geplanten Bustour. Fans haben also nicht nur die Möglichkeit, sich am Bus mit anderen Fans zu vernetzen und über das neue Album auszutauschen, sondern sie können auch limitiertes Pop-Up-Tour-Merchandise und verschiedene Albumformate kaufen. Ein besonderes Highlight dürfte das exklusive rote „RS Carnaby No.9“-Vinyl sein.

Direkt zum Album-Release wird der Bus in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober seinen ersten Stopp einlegen – dieser ist für Hannover geplant. Somit haben Fans die Gelegenheit, gemeinsam den mitternächtlichen Launch des neuen Albums zu erleben – und es anschließend in der Edition ihrer Wahl auch direkt zu kaufen. Am Sonntag, dem 22. Oktober, lädt das Merch-Unternehmen EMP die Gäste der Tour außerdem zum EMP-Sonderverkauf direkt am Bus in Lingen ein.

HACKNEY DIAMONDS – die Pop-up-Bus-Tour präsentiert von EMP:

19.10.2023 – Hannover

20.10.2023 – Hamburg

21.10.2023 – Essen

22.10.2023 – Lingen

23.10.2023 – Köln

24.10.2023 – Frankfurt

25.10.2023 – Nürnberg

26.10.2023 – Leipzig

Die Rolling Stones haben indes heute (28.09.) die zweite Single aus HACKNEY DIAMONDS veröffentlicht. Sie lautet „Sounds of Heaven“ und entstand zusammen mit Lady Gaga und Stevie Wonder. Nach „Angry“ erschien damit ein souliger Gospel-Track, die sich im Laufe des Songs zu einer großen Nummer aufbaut – inklusive Bläsern und der Stimmgewalt von Lady Gaga: