Hall & Oates : Daryl Hall erhebt schwere Vorwürfe gegen John Oates

Daryl Hall wirft John Oates einen nicht abgesprochenen Verkauf von Geschäftsanteilen vor.

In einem aktuellen Rechtsstreit zwischen dem Musiker-Duo Hall & Oates erhebt Daryl Hall schwere Vorwürfe gegen seinen langjährigen Bandkollegen John Oates. Hall behauptet, von Oates‘ Plänen, einen Unternehmensanteil zu verkaufen, „kalt erwischt“ worden zu sein, während Oates die Anschuldigungen als „ungenau“ zurückweist.

Hall befürchtet „unermesslichen“ Schaden

Laut Gerichtsunterlagen, die am 29. November dem „Nashville Chancery Gericht“ eingereicht wurden und dem amerikanischen „Rolling Stone“ vorliegen, beschuldigt Hall seinen Bandkollegen einen „völlig geheimen und unaufrichtigen Schachzug“ gemacht zu haben. Oates solle versucht haben, einen Anteil ihres Unternehmens „Whole Oats Enterprises“ ohne Halls Zustimmung an den Musikverlag Primary Wave zu verkaufen. Hall hätte nur zwei Tage vor Beginn einer einmonatigen Tour von dem Verkaufsangebot erfahren.

Hall lehnte schließlich den Verkauf ab, da er mit dem „Geschäftsmodell“ von Primary Wave nicht einverstanden gewesen sei. Der Musiker befürchtete, dass der Verkauf „unermesslichen“ Schaden für die Marke, den persönlichen Namen, die Tantiemen und Online-Welt zu „Whole Oats Enterprises“ verursachen könnte. Er hätte also keinerlei Absicht gehabt, mit Primary Wave eine Partnerschaft einzugehen. Er warf Oates und dessen Anwälten vor, mit der überrumpelnden Herangehensweise die Abmachung ihrer Partnerschaft verletzt zu haben, indem sie die Transaktion „völlig hinter dem Rücken“ von ihm durchgeführt hätten.

Oates reagierte auf die Vorwürfe und nannte Halls Aussagen „aufwieglerisch, übertrieben und ungenau“. Er zeigte sich „zutiefst enttäuscht“ über Halls Vorgehen und betonte, dass er in den letzten 50 Jahren darauf geachtet habe, dass Fans die Musik von Hall & Oates in einem positiven Licht wahrnehmen würden.

Die Auseinandersetzung erreichte am 17. November ihren Höhepunkt, als bekannt wurde, dass Hall eine einstweilige Verfügung gegen Oates erwirkt hatte. Eine Anhörung ist für den 30. November angesetzt.

Mehr zu Hall & Oates

Die langjährige Partnerschaft von Hall & Oates begann 1967, als sich die beiden Musiker im Adelphi Ballroom trafen. Berühmt ist das Duo für Hits wie „I Can’t Go For That (No Can Do)“, „You Make My Dreams“ und „Maneater“.

Die Journalistin Lynn Hirschberg vom amerikanischen „Rolling Stone“ beschrieb 1985 die Beziehung des Duos als „seltsam“ und erklärte, Hall & Oates „sind eine Mischung aus Geschäftspartnern und Brüdern. Hall scheint Oates nicht wirklich zu mögen, und Oates scheint von der gesamten ‚Hall & Oates-Organisation‘ entfernt, ja sogar distanziert zu sein.“