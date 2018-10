Hello, Audio! – Der Podcast: Soundbrenner zur Zukunft von Wearables in der Musik-Tech-Welt

Foto: The Venue Berlin. All rights reserved.

Über The Venue Berlin

Auch interessant Kooperation Hello, Audio! – Der Podcast: Die Zukunft von Musik- und Film-Synchronisation The Venue Berlin wurde gegründet, um neue und innovative Geschäftsfelder in der Musik- und Audiobranche zu finden und zu fördern. Der Ort mit Fokus auf Musik, Technologie und Journalismus bietet Startups aus dem Audio- und Musikbereich einen Arbeitsplatz, Netzwerk und Zugang zu Investoren. Im Podcast „Hello, Audio!“ wird auf das Musik- und Audio-Tech-Netzwerk-Format „After Work Sessions“ Bezug genommen und über Veränderungen, Probleme und Zukunftsvisionen der Audio- und Musikindustrie gesprochen. Da viele Gründer einen internationalen Background haben, ist der Podcast auf Englisch.

EPISODE 5

In dieser Folge des „Hello, Audio!“-Podcasts spricht Amélie mit Alejandro von Soundbrenner. Sie beschäftigen sich mit den Themen haptisches Feedback, Wearables in der Musikbranche, den Herausforderungen eines Startups, das Hardware herstellt und der Zukunft von Musik-Tech im Allgemeinen.

Soundbrenner Pulse ist ein vibrierendes, smartes Metronom ohne Sound, das am Körper getragen wird, beispielsweise, um den Arm oder den Bauch. Diese Impulse erlauben es den Musikern, den Beat besser zu fühlen, anstatt ihn nur zu hören. Alejandro berichtet ausführlich, wie ein Team von Musikern auf diese Idee kam und diese auch schließlich umsetzte. Mittlerweile sitzt ein Teil des Teams sogar in Hongkong.

Vor welchen Herausforderungen steht man in diesem Bereich und welche Tipps können sie uns geben, wenn es um die Gründung eines Hardware-Startups geht? Erfahrt mehr in unserem Podcast!