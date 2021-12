HE/RO veröffentlichen mit „GAR NIX (Außer dir)“ eine Hymne auf das Nichtstun

Mit ihrer neuen Single „GAR NIX (Außer dir)“ liefern HE/RO eine Hymne an das Nichtstun. Auf TikTok ging der Song bereits vor seiner Veröffentlichung viral. Abseits davon ist der Name HE/RO vielleicht noch nicht so geläufig. Dahinter verstecken sich allerdings zwei vertraute Gesichter: Heiko und Roman Lochmann, auch bekannt als die Lochis.

„[Wir wollen] verrückte Dinge tun und uns etwas trauen“

Die Zwillingsbrüder kamen bereits mit zwölf ins Rampenlicht. Die nächsten neun Jahre befanden sie sich in einem Kaleidoskop der Erfolge, versuchten sich als Sänger, Schauspieler, YouTuber und Regisseur. Irgendwann, sagen sie, fühlte sich das Ganze aber nicht mehr echt an. Auf der Suche nach mehr Authentizität wurde es Zeit, sich selbst zu entwachsen. Zwei Jahre nach dem letzten Konzert der Lochis melden sich Heiko und Roman nun mit neuer Musik und einem neuen Namen zurück: HE/RO. „Wir wollen Punk und Rock mit Pop verbinden – aber wir feiern auch das Nischige und Experimentelle, wollen verrückte Dinge tun und uns etwas trauen“, lautet dabei das Manifest der Zwillingsbrüder.

Produziert wurde „GAR NIX (Außer dir)“ von Alixis Troy. Der Sound ist rockig und spielt mit Elementen aus Pop, Post Punk und der Neuen Deutschen Welle. Auf TikTok veröffentlichten die Jungs von HE/RO auch einen kurzen Clip von der Aufnahmesession ihrer neuen Single. „Der Entstehungsprozess spiegelt für uns auch das wider, wovon der [Song] handelt“, erzählen die Brüder, „Es geht gar nicht um ein konkretes Thema oder eine Story, sondern eher um ein Lebensgefühl, das viele Menschen unserer Generation vor allem in den fast zwei Jahren Pandemie immer wieder verspürt haben dürften. In den Tag hineinleben und schauen, was passiert. Den Sinn im Unsinn erkennen und einfach mal glücklich sein. Nicht so viel nachdenken, sondern einfach machen. Denn genau so ist auch der Song entstanden. Die besten Nächte sind doch die, die nicht aus großen Plänen entstehen. Aus Gar Nix kann alles entstehen.“

Hier kann man „GAR NIX (Außer dir)“ hören: