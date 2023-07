Der gemeinsame Track der Deutschrap-Stars teasert gleichzeitig das neue Album von Casper an. Schaut hier rein.

Viele Deutschrap-Fans warten gespannt auf das sechste Album von Casper NUR LIEBE, IMMER, das im Herbst erscheinen soll. Mit der Vorabsingle „sommer“ liefert der Musiker aus Nordrhein-Westfalen einen weiteren Vorgeschmack dazu ab. Als Gast-Rapper mit dabei: der stets maskierte Stuttgarter Cro.

Der Album-Teaser ist aber nicht die erste Zusammenarbeit der Künstler. Schon 2012 waren die beiden auf dem Track „Nie wieder“ zu hören, als Cro gerade erst mit seinem Debütalbum ROAP am Start war. Der Song wurde aber nie offiziell veröffentlicht und geisterte seitdem nur als Bootleg auf YouTube herum. Jetzt wollen es zwei der bekanntesten Rapper Deutschlands aber wissen, und werden mit „sommer“ richtig in Stimmung für die warme Jahreszeit bringen.

Nach „emma“ ist „sommer“ die zweite Vorab-Single der sechsten Casper-Platte. Schon auf seinem vorherigen Werk, ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH, bewies der Rapper seine Vielseitigkeit. Der Lohn war ein erster Platz in den deutschen und österreichischen Album-Charts. Um nun Werbung für die neue Platte zu machen, spielte er bereits im Juni 2023 beim Hurricane Festival in Scheeßel live. NUR LIEBE, IMMER kommt aber erst am 24. November heraus. Danach wird er eine einzige Deutschlandshow zum neuen Album spielen – und zwar am 15. Juni 2024 in Bielefeld.

Cro hat nach seinen zwei Erfolgsalben TRIP und 11:11 aktuell erstmal „nur“ noch zwei Songs am Valentinstag herausgebracht.

Casper X Cro: „sommer“ im Video