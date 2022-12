Hurricane und Southside haben einen weiteren Headliner für 2023 bekannt gegeben: Neben Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age werden auch Billy Talent die Bühnen zwischen dem 16. und 18. Juni 2023 bespielen. Ein großer Name steht noch aus.

Die Zwillingsfestivals in Scheeßel und Neuhausen ob Eck präsentierten am Dienstag (13. Dezember) insgesamt 34 neue Acts: Songwriter wie Bosse, Clueso, Bukahara, Gayle, Cavetown, Edwin Rosen, Dylan, Picture This und Will Linley sind neu bestätigt worden. Härtere Klänge gibt es von Madsen, Donots, Enter Shikari, Sondaschule, Funeral For A Friend, Betontod, The Interrupters, Anti-Flag, Kaffkiez, Zebrahead, Akne Kid Joe, Deaf Havana, Razz, The Amazons und Taylor Acorn.

Beats werden beigesteuert von BHZ, Trettmann, Loyle Carner, Ashnikko, 01099 und Drunken Masters. Elektronik kommt von Daði Freyr, Alle Farben und Mezerg.

Ab sofort sind Tagestickets für beide Festivals zu 119 Euro erhältlich. Festivalpässe für alle Tage inkl. Camping gibt es ab 229 (Hurricane) bzw. 259 Euro (Southside). Hurricane-Tickets sind nur noch bis zum 24. Dezember um 12 Uhr für diesen Preis zu haben, bevor mit 249 die nächste Preisstufe greift.

Alle Artists, Infos und Tickets gibt es auf den Websites vom Hurricane und Southside Festival.