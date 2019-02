Hurricane und Southside Festival bestätigen neue Acts – Bloc Party und Johnny Marr dabei

Hurricane Festival und Southside Festival haben die nächste Bandwelle für ihre kommenden Ausgaben veröffentlicht. Bestätigt wurden unter anderem Bloc Party und Ex-The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr.

Ebenfalls im niedersächsischen Scheeßel und im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck auftreten werden Flogging Molly, You Me At Six, Betontod, Grossstadtgeflüster und Pond.

Des Weiteren dürfen sich Besucher der Geschwisterfestivals über Auftritte der Idles, White Denim und Sam Fender freuen. Für Freunde der elektronischen Musik sind mit Flux Pavillon und Dub FX ebenfalls interessante Acts in der neuesten Bestätigungswelle dabei.

Kooperation

Exklusiv beim Hurricane werden The Toten Crackhuren Im Kofferraum auftreten, während sich Southside-Besucher über Blond und Mischa als besondere Festivalacts freuen dürfen.

Alle neu bestätigten Acts hier im Überblick:

Bloc Party

Johnny Marr

Flogging Molly

You Me At Six

Betontod

Grossstadtgeflüster

Pond

Idles

White Denim

Sam Fender

Flux Pavillon

Dub FX

The Gardener & The Tree

SYML

SWMRS

Danger Dan

Ten Tonnes

Rosborough

The Dirty Nil

The Sherlocks

Lion

The Toten Crackhuren Im Kofferraum

Blond

Mischa

Das Hurricane und Southside Festival 2019 findet vom 21. bis 23. Juni statt – präsentiert vom Musikexpress. Weitere Infos und Tickets zum Hurricane und Southside, findet Ihr auf der Website des jeweiligen Festivals.

Das komplette Line-up des Geschwisterfestival hier im Überblick:

Foo Fighters | Mumford & Sons | Die Toten Hosen | The Cure

Macklemore | Tame Impala

Steve Aoki | AnnenMayKantereit | Parkway Drive | Interpol | Bilderbuch

Bloc Party | Papa Roach | Wolfmother | Bosse | Flogging Molly

Frank Turner & The Sleeping Souls | Enter Shikari | The Wombats | 257ers

Trettmann | The Streets | Christine And The Queens | Cigarettes After Sex

Royal Republic | Descendents | Faber | Bausa | Ufo361 | Die Orsons | Alice Merton Muff Potter | OK Kid | Sofi Tukker | Fünf Sterne Deluxe | Yung Hurn | La Dispute

Me First & The Gimme Gimmes | You Me At Six | Bear’s Den | Grossstadtgeflüster Teesy | Johnny Marr | Betontod | Zebrahead | Lauv | Die Höchste Eisenbahn

Leoniden | Pond | Alma | Flux Pavilion | Schmutzki | Montreal | Pascow | Neonschwarz Dub FX | Sam Fender | IDLES | White Denim | The Gardener & The Tree | Enno Bunger Skinny Lister | SYML | Moguai | SWMRS | Gurr | Danger Dan | Sookee | Ten Tonnes Alex Mofa Gang | The Toten Crackhuren Im Kofferraum | Black Honey

Rosborough | Steiner & Madlaina | Blond | The Dirty Nil

The Sherlocks | Lion | Mischa