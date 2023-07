Ringo Starr über K.I.-Beatles-Track: „Es ist ein wunderschöner Song“

Paul McCartney erschuf mithilfe Künstlicher Intelligenz das Stück, indem auch John Lennons Stimme zu hören ist.

Im Juni 2023 kündigte Paul McCartney an, dass er mithilfe von Künstlicher Intelligenz einen finalen Beatles-Track produziert habe. Dank der neuen Technologien konnte er aus einem alten Demo-Track die Stimme von John Lennon herausfiltern und den Song so Jahrzehnte nach dem Tod des Sängers neu adaptieren und letztlich fertigstellen. Und Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr findet die Entwicklung ebenfalls super, wie er nun in einem Interview mitteilte.

Die Ankündigung McCartneys kam inmitten heißer Debatten um die Anwendung Künstlicher Intelligenz im kreativen Bereich. Die Fans von The Beatles waren tatsächlich auch geteilter Meinung als McCartney mit der Enthüllung um die Ecke kam. Jetzt hat sich aber Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr zu dem Thema zu Wort gemeldet und im „Variety“-Interview unterstrichen, dass die Aufnahme nichtsdestotrotz „authentisch“ sei.

„Es ist ja nicht so, als würden wir etwas vormachen“, so Starr. „Das ist wirklich Johns Stimme, Pauls Stimme und sein Bassspiel, George [Harrison] an der Rhythmus-Gitarre und ich am Schlagzeug. […] Und es funktioniert. Es ist ein wunderschönes Lied. Trotz all dem Irrsinn, der sich darum abspielt, ist es noch immer ein wunderschöner Track. Und auch unser letzter“, erklärt er.

Zudem gab der Drummer Einblick zur Weiterentwicklung des Liedes. Denn bereits in den 90er-Jahren hatten die verbliebenen Mitglieder der Beatles versucht, vergeblich diesen einen Track aus John Lennons unvollständigen Notizen zusammenzustellen. Sie verzweifelten daran – bis jetzt.

Genaue Details zur Veröffentlichung des finalen Beatles-Song sind noch nicht bekannt. Das Stück soll jedoch noch im Laufe des Jahres herausgebracht werden.