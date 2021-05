Ilira & VIZE – Erlebe das Dream-Team im Livestream von glo™

Sängerin Ilira und das Producerteam VIZE wissen nicht nur, wie man richtig gute Musik macht, sondern auch, wie man sich und sein Leben so richtig genießt. Das glo™ -Motto “Uncompromising Moments of Pleasure” leben sie in vollen Zügen. Mehr sogar: Exklusiv für glo™ haben sie dieses Lebensgefühl eingefangen und einen Song aus Studio-Beats und Sounds des Berliner Alltags produziert. Die perfekte Sound-Synthese.

EXKLUSIV FÜR glo™: VIZE PRODUZIERT EINEN TRACK AUS ALLTAGS-SOUNDS

Auf dem Weg zu einem einzigartigen Song kommt es natürlich auf mehr an als einfach nur eine musikalische Ader. Unverzichtbar sind Teamwork und der Wille, kompromisslos glücklich sein zu wollen. Genau das verkörpert glo™ , denn für die Brand gibt es kein “entweder/oder”: Wenn du einen Song machen willst, dann nimm alle Einflüsse, die du willst – auch quietschende Reifen, elektrische Rasierer oder knallende Türen. Wenn du glücklich sein willst, dann zöger nicht, sondern leb dich aus!

Im Interview mit Musikexpress haben VIZE rekapituliert, was es für sie bedeutet, nach dem Motto von glo™ zu leben und Musik zu machen: “Ohne Kompromisse zu leben, heißt für uns: Genieße den Moment und gib alles. Zero Kompromisse und 100 Prozent Spaß und Lebensfreude”, so die beiden Wunderknaben.

“Ich will die Augen schließen, mir meine Songs anhören und maximalen Genuss dabei empfinden.”

Mit Sängerin Ilira haben sie dabei nicht nur eine wahnsinnig gute Stimme on Bord – auch ihre Mentalität passt wie die Faust aufs Auge: “Wenn es um meine Musik oder generell meine Arbeit geht, gehe ich keine Kompromisse ein. […] Ich will die Augen schließen, mir meine Songs anhören und maximalen Genuss dabei empfinden”, bekräftigt die Wahlberlinerin gegenüber Musikexpress.

Klar, dass eine gemeinsame Zusammenarbeit mit glo™ da nicht lange auf sich warten lassen hat: “Ich assoziiere mit glo™ Freiheit und Genuss”, so Ilira. Die Jungs von VIZE sehen das ähnlich. “Wir waren sofort begeistert von der Idee, einen Song mit selbst erstellten Sounds zu kreieren.”

Teamwork makes the dream work

Ilira und VIZE sind seit Jahren ein eingespieltes Team und haben mit ihren gemeinsamen Songs bereits Millionen von Menschen begeistert. Ihr Erfolgsrezept beruht auch auf gegenseitiger Faszination. “Ja, ich bin eine große Bewunderin von VIZE […] und habe nur Respekt für ihren Erfolg.” gibt Ilira ganz selbstlos zu. “Die Arbeit mit ihnen ist im Grunde ein lustiger Abend unter Freunden, bei dem am Ende auch noch ein geiler Song entsteht.”

Dass dieser “geile Song” etwas ganz Besonderes ist, sehen VIZE genau so: “Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und finden, dass er unglaublich gut zu uns passt.”

Die Sound-Synthese steht und die Zusammenarbeit mit glo™ war ein voller Erfolg. Jetzt fehlt nur noch eines: Die Früchte ihrer Arbeit gemeinsam mit Fans und Zuschauer*innen im Livestream feiern und zusammen einen “Uncompromising Moment of Pleasure” erleben. Am 12. Mai um 20:00 Uhr ist es soweit – Ilira und VIZE treten live im Ritter Butzke auf. Gestreamt wird das Event natürlich von glo™ .

