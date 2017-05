Foto: Getty Images. All rights reserved.

Super vielseitig und total angesagt: Camo-Mode in den Straßen Berlins.

Eigentlich sind Camouflage-Muster dafür gedacht nicht aufzufallen – in der Mode jedoch gelten andere Regeln. Tarnmuster sind im Großstadtdschungel absolute Hingucker, wenn sie großzügig getragen werden, wie zum Beispiel als Prints auf Jacken und Hosen. Man kann sie aber auch dezent einsetzen und mit anderen Stilen kombinieren, was das eigentliche Army-Muster edler aussehen lässt.

Schon in den 90ern war „Camo-Mode“ im urbanen Raum weit verbreitet und modisch betrachtet befinden wir uns seit einigen Saisons mitten im 90er-Jahre-Revival. Man denke nur an die Bomberjacke, die mittlerweile nicht mehr in Verruf steht einer gewissen Szene anzugehören, sondern praktisch bis edel und obendrein kombinierfreudig ist. Auch interessant Warum die Bomberjacke immer noch die coolste Übergangsjacke ist

Heute werden Einzelteile mit Camo-Farben nicht nur von Männern getragen, sondern auch an Frauen sieht man immer häufiger diese typische Bemusterung. Kein Wunder, ist der Camouflage-Look mittlerweile nicht nur Thema bei den Street-Styles, sondern auch auf den internationalen Laufstegen. So hat Donatella Versace für ihre Frühling/Sommer-Kollektion 2016 Frauenkleider und Accessoires kreiert, welche auf die geschwungenen Formen der Tarnmuster anspielen und mit ihren auffälligen Farben luxuriöse Hingucker sind:

Die Versace-Kollektion für Frühling/Sommer 2016 ist auffällig getarnt. Neben Blazern und weiten Marlene-Hosen sind auch Accessoires wie Taschen und…

…Rucksäcke mit Camouflage-Print versehen. Styling-Tipp: Mit Accessoires wie Socken oder Schuhen können die Camo-Farben super wieder aufgegriffen werden und formen so den „runden“ Look.

Im Urban-Wear-Bereich der Männer werden Tarnhosen und -jacken zwar immer noch ganz lässig getragen, zum Beispiel mit Denim, weißen T-Shirts und Holzfällerhemden. Camouflage wird heute aber auch vielseitiger eingesetzt und mit anderen Stilen kombiniert. So auch in der High-Fashion, wo die vielseitigen Camouflage-Muster mit bewährten Schnitten und Kleidungsstücken zu neuen Styles kreiert werden:

Spitze und Tweed treffen auf den Parka im Military-Look: Die Frühjahr/Sommer Kollektion 2016 von Ermanno Scervino verbindet High-Fashion mit Street-Attitude.

Kombination aus sehr verschiedenen Stilen: Camo-Mantel zu Boots, einer an Punk erinnernden Hose und einem edlen Trenchcoat; gesehen bei Etudes Herbst/Winter 2016

Mit diesen Pieces lässt sich der eigene Look „aufrüsten“:

Eingepackt: Herschel Supply Co. Rucksack in Woodland-Camo, ca. 70 Euro.

Klassisch: Chino-Shorts mit Camo-Print, ca. 35 Euro

Unauffällig: Der Sneaker „Cincinnati Men“ mit Fußbett von Birkenstock, ca. 140 Euro