Neben Jason Momoa und Emma Myers soll nun auch Jack Black bei der Liveaction-Verfilmung dabei sein.

Zum Videospiel „Minecraft“ wird es eine Verfilmung geben, die ab dem 04. April 2025 weltweit auf den Kinoleinwänden zu sehen sein soll. Und möglicherweise wird auch Jack Black Teil des Casts werden, wie aktuelle Gerüchte nahelegen.

Einige Schauspieler:innen wurden schon bestätigt

Laut Berichten von „Deadline“ ist der 54-Jährige wohl an Bord bei dem Projekt. Seine konkrete Rolle bleibt vorerst aber unklar und auch eine Bestätigung von offizieller Seite gibt es bislang nicht. Selbst die Handlung zum „Minecraft“-Liveaction-Film ist momentan noch geheim und die Drehbuchautor:innen nicht öffentlich genannt. Allerdings wurde bereits angekündigt, dass „Aquaman“-Mime Jason Momoa am Start sein wird. Neben ihm sollen auch Emma Myers, bekannt aus der Netflix-Serie „Wednesday“, und Danielle Brooks („Die Farbe Lila“) zu sehen sein. „Napoleon Dynamite“-Filmemacher Jared Hess, der mit Black bereits bei der Komödie „Nacho Libre“ aus dem Jahr 2006 zusammengearbeitet hat, führt bei dem Werk Regie.

Die Produktion soll im August in Neuseeland starten. Warner Bros. und Legendary unterstützen das Projekt. Mojang Studios, der schwedische Entwickler des Spiels, der 2014 von Microsoft übernommen wurde, wirkt zudem als Produzent an der Verfilmung mit.

Mit 300 Millionen verkauften Exemplaren und fast 140 Millionen monatlich aktiven Spieler:innen ist „Minecraft“ das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. In dem Spiel im Sandkastenstil können Gamer:innen mit bunten Blöcken 3D-Welten erschaffen.

Nicht das erste Videospiel für Jack Black

„Minecraft“ wäre nicht Jack Blacks erste Verfilmung eines Videospiels. Der Schauspieler lieh bereits 2023 dem Bösewicht Bowser in „Der Super Mario Bros. Film“ seine Stimme. Dieses Mal wäre er aber bei „Minecraft“ nicht bloß zu hören, sondern auch zu sehen.

Als nächstes wird er außerdem wieder die Stimme von Po in der Animationskomödie „Kung Fu Panda 4“ übernehmen. Der Film kommt am 08. März 2024 in die Kinos.