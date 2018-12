Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Daniel Krüger

Foto: Daniel Krüger. All rights reserved.

Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Online-Redakteur Daniel Krüger

1. Moby – EVERYTHING WAS BEAUTIFUL, AND NOTHING HURT

2. VSK – WO DIE WILDEN KERLE FLOWEN

9. Gzuz – WOLKE 7

11. Unknown Mortal Orchestra – SEX & FOOD

12. Gorillaz – THE NOW NOW

13. Robyn – HONEY

14. L.A. Salami – THE CITY OF BOOTMAKERS

15. Helena Hauff – QUALM

16. Trucks – NICHT NICHTS

17. Prince – PIANO & MIC

18. Franz Ferdinand – ALWAYS ASCENDING

19. Kanye West – YE

20. Mø – FOREVER NEVERLAND

