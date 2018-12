Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Fabian Soethof

Foto: Thomas Neukum. All rights reserved.

Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Online-Redakteur Fabian Soethof

6. Alkaline Trio – IS THIS THING CURSED?

8. Muff Potter – COLORADO

11. Bill Ryder-Jones – YAWN

12. Coheed And Cambria – UNHEAVENYLY CREATURES

13. Isolation Berlin – VERGIFTE DICH

14. DJ Koze – KNOCK KNOCK

15. How To Dress Well – THE ANTEROOM

16. Jon Hopkins – SINGULARITY

17. Olafur Arnalds – RE:MEMBER

18. Villagers – THE ART OF PRETENDING TO SWIM

19. Big Red Machine – BIG RED MACHINE

20. Miya Folick – PREMONITIONS

Platz 1 der Herzen (leider erst weit nach Redaktionsschluss des Jahresrückblickshefts erschienen): Bilderbuch – MEA CULPA

Fabians Hits des Jahres findet Ihr in dieser Spotify–Playlist:

