Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Judith Legde

Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von ME-Praktikantin Judith Legde

1) Fantastic Negrito – PLEASE DONT BE DEAD

2) Larkin Poe – VENOM & FAITH

3) Passenger – RUNAWAY

4) Anna Calvi – HUNTER

5) To Kill A King – THE SPIRITUAL DARK AGE

6) Florence + The Machine – HIGH AS HOPE

7) Black Rebel Motorcycle Club – WRONG CREATURES

8) Brandi Carlile – BY THE WAY I FORGIVE YOU

10) Kat Frankie – Bad Behaviour

11) Cat Power – WANDERER

12) Soap & Skin – FROM GAS TO SOLID/YOU ARE MY FRIEND

13) Courtney Barnett – TELL ME HOW YOU REALLY FEEL

14) Kurt Vile – BOTTLE IT IN

15) Brockhampton – IRIDESCENCE

16) Jorja Smith – LOST & FOUND

17) Drake – SCORPION

18) Marissa Nadler – FOR MY CRIMES

19) Paul Smith – DIAGRAMS

20) Jeanne Added – RADIATE

Welche neuen Alben 2018 außerdem erschienen und 2019 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2018“-Specials, Listen und News nachlesen. Dort findet Ihr auch die Top 20 weiterer Kolleginnen und Kollegen.

