Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Reiner Reitsamer

Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von ME-Autor Reiner Reitsamer

„1220” von Yung Hurn hier bestellen

„Transangelic Exodus” von Ezra Furman hier bestellen

„Zores” von Drangsal hier bestellen

„The Blue Hour” von Suede hier bestellen

5. Kroko Jack – EXTRA ORDINÄR

„Extra Ordinär” von Kroko Jack hier streamen

„Breaking With Habits” von And The Golden Choir hier bestellen

„Okay” von Neuschnee hier bestellen

„Negro Swan” von Blood Orange hier bestellen

9. Ghost – PREQUELLE

„Prequelle” von Ghost hier bestellen

10. BEAK> – >>>

„>>>” von Beak> hier bestellen

11. Gruff Rhys – BABELSBERG

12. Okkervil River – IN THE RAINBOW RAIN

13. Deafheaven – ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE

14. Beach House – 7

15. Frankie Cosmos – VESSEL

16. Superorganism – SUPERORGANISM

17. Father John Misty – GOD’S FAVORITE CUSTOMER

18. Judas Priest – FIREPOWER

19. Dorian Concept – THE NATURE OF IMITATION

20. Elvis Costello & The Imposters – LOOK NOW

Welche neuen Alben 2018 außerdem erschienen und 2019 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2018“-Specials, Listen und News nachlesen. Dort findet Ihr auch die Top 20 weiterer Kolleginnen und Kollegen.

