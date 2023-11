Die Girlgroup wird am 10. Juni 2024 das einzige Deutschlandkonzert in der Berliner Mercedes-Benz Arena geben.

Die südkoreanische Girlgroup hat ihre erste Welttournee mit dem Titel „Show What I Have“ angekündigt. Für eine Show werden IVE auch nach Deutschland kommen.

Bereits im Oktober und November 2023 stand die K-Pop-Band – bestehend aus Nyujin, Gaeul, Rei, Jangwonyoung, Liz, Leeseo – für vier Gigs in Seoul und Yokohama auf der Bühne. Am 13. Januar 2024 starten sie dann mit zwei Shows im indonesischen Jakarta ins neue Jahr, um danach durch Südostasien und Nordamerika zu touren.

Am 10. Juni legen IVE auch einen Stopp in Deutschland ein. Dabei wird die Girlgroup in der Berliner Mercedes-Benz Arena performen.

Tickets für die Tour sowie die Berlin-Show am 10. Juni 2024

Am 16. November um 10 Uhr startet der Presale für die Tickets über Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt einen Tag darauf um die gleiche Uhrzeit auf den lokalen Live-Nation-Websites.

Mehr zu IVE

IVE setzten sich innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung ihrer ersten Single 2021 stark in den koreanischen Charts durch. Und auch ihr Debütalbum I’VE IVE, das im April 2023 erschien, feierte weltweit Erfolge. Dabei schafften es Titeltracks wie „Baddie“, „Off The Record“ und „Either Way“ ebenfalls an die Spitze der heimischen Charts.