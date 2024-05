Die Band startete ihre Welttournee in Vancouver und präsentierte ihre neuen Lieder.

Am Samstag (4. Mai) starteten Pearl Jam ihre „Dark Matter“-Welttournee in Vancouver, Kanada. Natürlich mussten Fans Klassiker wie „Alive“ oder „Black“ nicht vermissen. Doch auch ein großer Teil des neuen Albums DARK MATTER feierte beim Tourstart die Live-Premiere.

Neun von elf DARK-MATTER-Songs

Nachdem Pearl Jam mit der B-Seite „Wash“ in den Abend starteten und damit die 25-Song-Show eröffneten, wurden erstmal einige ältere Hits angestimmt. Nach fünf Liedern kam dann das erste Live-Debüt: Die Band spielte „Scared of Fear“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es scheint, als haben Pearl Jam die Setlist in Parts aufgeteilt. Immer wieder wurden die älteren Songs von drei neuen Songs unterbrochen. Auch der Titeltrack „Dark Matter“ wurde in Vancouver das erste Mal außerhalb von Privatgigs aufgeführt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Konzert wurde nicht nur mit eigenen Titel bestückt. So gaben Pearl Jam auch drei Cover zum Besten. Kurz vor Schluss spielte die Band „Chloe Dancer/Crown of Thorns“ von Mother Love Bone. In der Zugabe gab es dann nochmal zwei Eigeninterpretationen: „I won’t back down“ von Tom Petty und „Rockin‘ in the Free World“ von Neil Young.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Zugabe spielte die Rockband ganze acht Songs, darunter die bekanntesten Hits „Alive“ und „Black“. Die Show wurde mit einer weiteren Live-Premiere beendet: Der letzte Song war „Setting Sun“, der auch auf dem Album den finalen Track markiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist die gesamte Setlist:

Wash

Low Light

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Given to Fly

Scared of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Daughter

Leatherman

Corduroy

Red Mosquito

Upper Hand

Won’t Tell

Running

Chloe Dancer/Crown of Thorns (Mother Love Bone cover)

Porch

Zugabe:

I Won’t Back Down (Tom Petty cover)

Black

Do the Evolution

Something Special

Alive

Rockin‘ in the Free World (Neil Young cover)

Yellow Ledbetter

Setting Sun

DARK MATTER live erleben

Bis Ende Mai bringen Pearl Jam ihre neuste LP noch in Kanada und Nordamerika auf Tour. Allerdings gibt es die Amerikaner ab Juni dann auch in Europa zu sehen. In Deutschland steuern sie hierfür im Juli nur Berlin an, doch dafür spielen sie an gleich zwei Abenden auf der Waldbühne. Tickets gibt es ab 127 Euro.

Pearl Jam live in Berlin 2024