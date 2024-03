Kitty Kat geht ab Mai auf „Eine Frau ein Wort“-Tour

Sie wird für zehn Shows in Deutschland live zu sehen sein. Hier mehr Infos.

Nachdem Kitty Kat ihr neues Album EINE FRAU EIN WORT am Weltfrauentag veröffentlicht hat, verkündet sie nun den Start ihrer Club-Tour. Die „Eine Frau ein Wort“-Tour beginnt im Mai 2024 und geht bis in den Juni rein. Mit insgesamt 14 Shows wird die Rapperin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reisen. Das Abschlusskonzert findet dann in ihrer Heimatstadt Berlin statt.

Tickets

Karten gibt es ab 46,75 Euro zu kaufen. Auf der Website von Eventim gibt es alle Infos zu den Tickets.

„Eine Frau ein Wort“-Tour: Termine im Überblick