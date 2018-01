„Kranker Typ“: Simon Verhoeven veröffentlicht Wutrede gegen Dieter Wedel

Dass Regisseur Simon Verhoeven durchaus richtig der Kragen platzen kann, konnten wir schon selbst überprüfen. Nun richtet sich der Zorn Verhoevens („Willkommen bei den Hartmanns“) gegen Dieter Wedel und ein Schweigekartell, das den 75-jährigen Regisseur über Jahrzehnte geschützt haben soll. Jahrzehnte, in denen Wedel am Filmset Darstellerinnen bloßstellte und in denen er seinen Einfluss in der Branche nutzte, um Frauen zu belästigen und zu vergewaltigen.

Dass Wedel dies alles getan haben soll, darüber berichtet aktuell ein Artikel in der ZEIT, auf den sich nun auch Simon Verhoeven bezieht. Die Autoren gaben Frauen eine Stimme, die laut ihren Aussagen von Wedel belästigt und sogar vergewaltigt wurden. Der Artikel möchte aufdecken, dass Wedels Verhalten System hatte. Während viele Weggefährten Wedels zu den Vorwürfen schweigen, holt Verhoeven nun also auf Facebook aus. „Jeder, der in der Filmbranche eine Zeitlang gearbeitet hat, wusste von den ätzenden Geschichten über Wedel“, schreibt Verhoeven.

Es ist Zeit, sich von diesem Mann aufs deutlichste zu distanzieren. Seine Serien nie wieder auszustrahlen.

Dieter Wedel, der derzeit nach einer Herzattacke im Krankenhaus liegt, hat alle Vorwürfe gegen ihn bestritten. Doch anscheinend steht ihm noch eine juristische Aufarbeitung bevor. Laut Verhoeven solle sich aber auch die deutsche Filmbranche fragen, wie ein „Monster“ wie Wedel so lange mit solchem Fehlverhalten durchkommen konnte. Den gesamten Text von Verhoeven findet Ihr hier: