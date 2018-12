Lea Porcelain gehen 2019 auf Deutschland-Tour

Gut zwei Jahre, nachdem sie ihr rauschhaftes Debüt HYMNS TO THE NIGHT veröffentlicht haben, gehen Lea Porcelain wieder auf Deutschland-Tour. Im April und Mai spielen Julien Bracht und Markus Nikolaus acht Konzerte in der Bundesrepublik, aber auch ihre Fans in der Schweiz dürfen sich freuen: Am 25. und 26. April gastieren Lea Porcelain in Bern und Baden.

Noch unklar ist, wann ihr neues Album erscheinen wird. Die Wartezeit verkürzen Lea Porcelain bis dahin mit einer neuen Piano-Version ihrer Single „Warsaw Street“. Das Video dazu könnt Ihr Euch hier ansehen:

Lea Porcelains Tour-Daten für 2019 hier im Überblick: