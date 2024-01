Liam Gallagher und John Squire: „Just Another Rainbow“

Die Briten veröffentlichten den ersten Track ihres Projekts und kündigen weitere an.

Nachdem Liam Gallagher und John Squire bereits mehrfach von einer Zusammenarbeit sprachen, haben sie nun den ersten Song „Just Another Rainbow“ ihres neuen Gemeinschaftsprojekts herausgebracht. In naher Zukunft sollen dann weitere folgen.

„Einer der erhebendsten Tracks, die wir je gemacht haben“

In einer Pressemitteilung sagte Gallagher über die Zusammenarbeit: „Ich finde, John ist ein Top-Songwriter. Alle reden immer über ihn als Gitarristen, aber er ist auch ein Top-Songwriter, da gibt es für mich keine Zweifel“. Für ihn gebe es „nicht genug von seiner Musik, sei es bei den Roses oder bei ihm selbst“. „Es ist schön zu sehen, dass er wieder Songs schreibt, und zwar verdammt gute. Die Melodien sind mega und auch die Gitarren liefern ab“, erklärte Gallagher und führte weiter aus, dass „selbst wenn man alle verdammten Gitarren abnimmt, man die Songs komplett auf Akustik spielt“, sie einen immer noch umhauen würden.

Squire fügte über die neue Single hinzu: „Für mich ist die offensichtlichste Interpretation von ‚Just Another Rainbow‘, dass es um Enttäuschung geht und das Gefühl entsteht, dass man nie das bekommt, was man wirklich will.“ Der gemeinsame Song sei „einer der erhebendsten Tracks, die wir je gemacht haben, was seltsam ist“.

Erste gemeinsame Single

Entstanden aus drei Songs, die der Stone-Roses-Gitarrist dem Ex-Oasis-Leadsänger im Jahr 2022 schickte, entstand die Aufnahme in Squires Studio in Macclesfield. Kurz danach wurde sie in Los Angeles mit dem Produzenten und Bassisten Greg Kurstin und dem Schlagzeuger Joey Waronker aufgenommen. Obwohl „Just Another Rainbow“ die erste gemeinsame Single der beiden Briten ist, begleitete der Gitarrist Gallagher bereits 2022 auf die Bühne im Knebworth Park, um „Champagne Supernova“ von Oasis aufzunehmen.

Hier in „Just Another Rainbow“ reinhören: